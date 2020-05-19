شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني مدينة يمنية موبوءة .. وإعلان رسمي بشأنها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبل أيام ، أعلنت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، العاصمة المؤقتة عدن، مدينة موبوءة، بعد تفشي فيروس كورونا وأمراض الحميات.

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وفي ظل وضع متدهور تشهده اليمن، جراء استمرار الانقلابين، انقلاب عدن وانقلاب صنعاء، وضياع الدولة ومؤسسات اليمنيين، دخلت اليوم محافظة يمنية جديدة، في مرحلة فقدان السيطرة أمام الوباء.

حيث أعلن اللواء الركن أحمد عبد الله تُركي محافظ محافظة لحج، اليوم الثلاثاء، رسمياً أن المحافظة موبوءة بفيروس “كورونا ” المستجد ” كوڤيد ــ 19 ” وامراض حُمَّى الشيكونغونيا “المُكَرفِس” وحُمَّى الضَّنَك والملاريا؛ على ضوء تقارير الإحصاءات اليومية المرفوعة إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالأعداد المهولة المتصاعدة للوفيات والمصابين من مواطني المحافظة بتلك الأمراض، من لجنة طوارئ مواجهة فيروس ” كورونا ” بالمحافظة واللجنة الفنية لمجابهة الفيروس.



ورفع محافظ لحج، طلبًا عاجلأ إلى الحكومة والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية بسرعة التدخل لإنقاذ مايمكن إنقاذه ودعم القطاع الصحي بالمحافظة لمواجهة هذه الأبئة.



وذكر المحافظ أن إحصاءات الوفيات في مستشفى ” ابن خلدون ” العام بمدينة الحَوطَة عاصمة المحافظة وكذا بقية مستشفيات مديريات المحافظة ونتائج الفحوصات التي تم إرسالها إلى المختبرات الطبية العامة في العاصمة المؤقتة عدن أثبَتَت غالبيتها أنها تحمل إصابة أصحابها بصورة كبرى بفيروس “كورونا” و”حُمَّى الشيكونغونيا” “المُكَرفِس” وحُمَّى الضَّنَك والملاريا.