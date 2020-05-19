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عدن - ياسمين التهامي - فجرت دراسة أمريكية وسويسرية مثيرة مفاجأة بشأن أشخاص محصنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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دراسة أمريكية حديثة تفجر مفاجأة: هؤلاء الأشخاص لن يصيبهم فيروس كورونا
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وذكرت الدراسة، أن الأشخاص الذي أصيبوا بالسارس أثناء تفشي هذا الوباء في عام 2003، يمكن أن يكونوا محصنين ضد الفيروس التاجي المسبب لوباء “كوفيد – 19”.
وذكر القائمون على الدراسة، أن “S309″، أحد أصناف هذه الأجسام المضادة، يمكن أن يقضي بشكل فعال على جزيئات بروتين “سارس – كوف -2″، وبالتالي قد يكون الأشخاص الذين نجوا من متلازمة الجهاز التنفسي الحادة، محصنين ضد الفيروس التاجي الجديد (كورونا).
وبحسب الدراسة المثيرة، فإن خبراء أمريكيون وسويسريون اكتشفوا أن الإصابة بفيروس “سارس – كوف” المسبب لمتلازمة الجهازالتنفسي الحادة، تحفز إنتاج الاجسام المضادة التي تستهدف بروتين سبتيك، أو “بروتين إس”، المسؤول عن التحام الفيروس التاجي بالمستقبلات على سطح الخلية البشرية ، بحسب وكالة نوفوستي .
وأفاد الباحثون بأن خليطا مكونا من مثل هذه الأجسام المضادة يمكن استخدامه في علاج الأشكال الحادة من وباء “كوفيد – 19″، وتحصين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، من هذا المرض.
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