عبر منصة أبشر.. 7 شروط تحسم تجديد الإقامة "إلكترونيًّا"

كشفت منصة «أبشر» عن 7 شروط يجب توافرها لإتمام تجديد الإقامة إلكترونيًّا عبر المنصة.

وجاءت الشروط التي أوضحتها منصة «أبشر» كالآتي:

1- سريان جواز سفر العامل.

2- سداد المخالفات المرورية للعامل.

3- سداد رسوم الخدمة.

Advertisements

4- عدم وجود فرد أسرة ذكر مسجل على المكفول، بالغ من العمر 21 عامًا أو أكبر.

5- يجب أن يكون العامل داخل المملكة العربية السعودية.

6- وجود تأمين طبي ساري للعامل (إذا كان لديه أفراد أسرة).

7- أن لا يكون العامل مسجّلًا كمتغيب عن العمل.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أوضحت، قبل ذلك، أن خدمة «الرسائل والطلبات» تُمكن جميع المستفيدين من معالجة الملاحظات التي تظهر لهم على منصة أبشر وتعيقهم عن إنهاء معاملاتهم، وحلّها من قبل المختصين دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجوازات.

اقرأ أيضًا: