تعميم رسمي من المجلس الأعلى للقضاء: إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميمًا للمحاكم كافة يتضمن تبليغ المحكام للقرار الصادر من المحكمة العليا، ويتضمن التعميم أن على المحاكم، في سياق عقوبة الجلد التعزيرية، الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.

وأوضح التعميم أن هذا المبدأ أُقر بعد دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيرية وما صاحب ذلك من آثار، ووفقًا لاختصاص المحكمة الواردة في المادة الـ13 من نظام القضاء المنظمة لاختصاصات الهيئة العامة للمحكمة العليا ومنها: «تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء».

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