بمشاركة جهات أمنية.. إزالة مخطط عشوائي في الشميسي بمكة

عبر بلدية العمرة الفرعية..
أزالت الإداراة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية، مخططًا عشوائيًّا في الشميسي غرب مكة المكرمة؛ حيث رصدت الفرق الرقابية التابعة للبلدية إقامة منشآت ووجود إحداثات متنوعة.
وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أن المخطط الذي تتم إزالته عبارة عن 25 قطعة أرض مسوَّرة بمساحة إجمالية20.000 متر مربع وجارٍ استكمال أعمال الإزالة الباقية، وذلك ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات وعدم التهاون في إزالة تعديات سواء على أراضٍ حكومية أو خاصة، وتطبيق لائحة الجزاءات وتطبيق الغرامات على المعتدين، مشيرًا إلى وجود فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد التعديات، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد، لمحاسبة المعتدين.
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