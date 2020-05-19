الخطوات التفصيلية لتقديم صحيفة "دعوى إلكترونية"

تقدم وزارة العدل خدمات إلكترونية متعددة عن بعد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد «COVID-19» لسلامة المستفيدين وخدمتهم بسهولة في أماكنهم.

ونوهت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عن كيفية وطرق تقديم صحيفة الدعوى الإلكترونية التي تعد إحدى خدمات العدل عن بعد.

صحيفة الدعوى الإلكترونية

وأوضحت وزارة العدل، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن خدمة صحيفة الدعوى الإلكترونية، عبارة عن خدمة إلكترونية تتيح رفع دعوى من خلال إدخال بيانات المدعين والمدعى عليهم ووكلائهم أو محاميهم.

وأضافت وزارة العدل، أن هذه الخدمة تتيح تدوين موضوع الدعوى ونوعها ومتطلبات القضية وأسانيدها، مع اختيار المحكمة المراد التحاكم لديها، مع إنشاء رقم طلب آلي مرتبط بالمحكمة المختارة ليتم متابعة الدعوى بواسطة رقم الطلب المعطى للمستخدم.​

آلية وإجراءات التقديم على الخدمة

وحددت وزارة العدل، الخطوات التي من خلالها يمكن تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًّا بشكل مباشر إلى المحاكم المختصة، وهذا للإسراع في تنفيذ الدعاوى دون الحاجة للتوجه للمحاكم بشكل شخصي، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع وزارة العدل (من هنا)

2- من القائمة الرئيسية اختار الخدمات الإلكترونية ثم خدمة صحيفة الدعوى.

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3- إدخال البيانات المطلوبة، تصنيف الدعوى ومحكمة الدعوى ثم الضغط التالي.

4- قم بمراجعة جميع بيانات الدعوى واطلع على التعهد جيدًا ثم اضغط موافق ودخول.

5- قم بإدخال جميع بيانات المدعي وهي:

(بيانات الأفراد، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، العنوان البريدي، البريد الإلكتروني، الهواتف، إضافة محامين ووكلاء)، ثم اضغط على متابعة.

6- أدخل جميع بيانات المدعى عليه والضغط بعدها على كلمة التالي.

7- أدخل جميع بيانات الدعوى ثم الضغط على كلمة التالي.

8- أخيرًا، قم بالنقر على حفظ وطباعة نهائية من أجل إرسال الطلب للمحكمة أو الجهة المختصة.

وأشارت وزارة العدل، إلى أنه يمكن لأي مواطن تقديم صحيفة دعوى إلكترونية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، ودون الحاجة لزيارة أي من المديريات أو الدوائر الرسمية..

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