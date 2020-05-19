اجتماعي / صحة حفر الباطن تكثف حملاتها التوعوية في المجمعات التجارية للوقاية من فيروس "كورونا"



حفر الباطن 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

كثفت صحة حفر الباطن حملاتها الميدانية في المجمعات التجارية بهدف توعية المتسوقين بالطرق الوقاية، وذلك من خلال إتباع التعليمات والإرشادات والتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس

وقدمت الفرق الصحية مجموعة من الإرشادات والنصائح تضمنت تعقيم عربات التسوق وتوفير الكمامات والقفازات للمتسوقين عند مداخل مراكز التسوق وترك مسافات آمنة بين المتسوقين لا تقل عن 2 متر وكذلك قياس درجة الحرارة قبل الدخول، وتثقيفهم بالابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى, بالإضافة إلى توزيع المنشورات والمطويات على المواطنين والمقيمين وتأتي هذه الحملات تماشياً مع توجيهات وتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره.

// انتهى //

21:15ت م

0172



حفر الباطن 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسكثفت صحة حفر الباطن حملاتها الميدانية في المجمعات التجارية بهدف توعية المتسوقين بالطرق الوقاية، وذلك من خلال إتباع التعليمات والإرشادات والتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-19).وقدمت الفرق الصحية مجموعة من الإرشادات والنصائح تضمنت تعقيم عربات التسوق وتوفير الكمامات والقفازات للمتسوقين عند مداخل مراكز التسوق وترك مسافات آمنة بين المتسوقين لا تقل عن 2 متر وكذلك قياس درجة الحرارة قبل الدخول، وتثقيفهم بالابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى, بالإضافة إلى توزيع المنشورات والمطويات على المواطنين والمقيمين وتأتي هذه الحملات تماشياً مع توجيهات وتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره.// انتهى //21:15ت م0172

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