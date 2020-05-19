بالخطوات.. طريقة استخراج تصريح تنقل بين المدن في المملكة

الثلاثاء 19 مايو 2020

صورة أرشيفية

نقدم لكم خطوات الحصول على تصريح تنقل الآمن العام بين المدن في المملكة، ففي ظل الحجر المنزلي وحظر التجوال التي فرضته المملكة على بعض المناطق بسبب جائحة كورونا فقد أطلقت خدمة تصريح التنقل بين المدن وذلك عبر بوابة ابشر الإلكترونية، ومن خلاله يمكن استخراج تصريح رسمي يُسمح للمواطن من خلاله التنقل بين المدن في فترة سريان الحظر، ونظراً للبحث المستمر عنه سوف نقدم إليكم خطوات الحصول على التصريح.

من خلال استخراج تصريح تنقل الأمن العام يمكن للمواطنين أو المُقيمين التنقل بين مدن المملكة العربية السعودية وذلك في فترة حظر التجوال، وذلك مع ضرورة مراعاة; جميع الضوابط الأمنية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين، ويمكن الحصول على طلب تصريح تنقل بين المدن من خلال اتباع الخطوات التالية:

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يتم الدخول أولا إلى رابط الآمن العام التابع لوزارة الداخلية في المملكة السعودية.

ثم ملئ الخانات بالبيانات المطلوبة مثل كتابة رقم الهوية بشكل صحيح، وذلك للمقيم والوافد والمواطن.

يتم كتابة الاستمارة الخاصة بطلب التنقل وفيها يتم ذكر أهم الأسباب الضرورية التي تستدعى ضرورة التنقل بين المدن في وقت سريان الحظر.

يتم الانتظار حتى معرفة مصير الطلب سواء جاء; بالرفض أو بالموافقة وذلك من خلال رسالة عبر الهاتف الجوال المسجل به.