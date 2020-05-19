السعودية | الداخلية توضح عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل المحلات التجارية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الداخلية توضح عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل المحلات التجارية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:30 مساءً, 19 مايو 2020 م المناطق_الرياض أوضحت وزارة الداخلية،مساء،اليوم،عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا .

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