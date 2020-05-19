شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا: إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية والان نبدء بالتفاصيل

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميمًا لكافة المحاكم يتضمن تبليغ المحاكم للقرار الصادر من المحكمة العليا والذى تضمن أن على المحاكم- في سياق عقوبة الجلد التعزيرية- الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معا، أو عقوبة بديلة بحسب ما يصدره ولى الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.

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