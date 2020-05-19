وزارة الدفاع الروسية: تحطم مروحية عسكرية في محيط العاصمة موسكو ومصرع طاقمها المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الثلاثاء، مقتل طاقم مروحية من طراز "مي-8" جراء عملية هبوط قاس في مقاطعة بمحيط العاصمة موسكو.

وقالت الوزارة، في بيان: "نفذت مروحية من طراز مي-8 تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، خلال قيامها بتحليق تدريبي على بعد 20 كيلومترا من مدينة كلين بمقاطعة موسكو، عملية هبوط قاس، مما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها جراء الجروح التي أصيبوا بها".

وأضافت الوزارة أن لجنة تابع للقيادة العامة للقوات الفضائية الروسية وصلت إلى موقع الهبوط لإجراء تحقيق في الحادث.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية أن "المعلومات المبدئية تشير إلى أن الكارثة يمكن أن تكون ناجمة عن خلل فني"، موضحة أن المروحية لم تكن مزودة بالمعدات القتالية.

