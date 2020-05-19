الخليج 365الثلاثاء 2020/5/19 10:22 م بتوقيت أبوظبي
أكد الجيش الليبي، الثلاثاء، أنه لن يسمح للقوات التركية بالتمركز في قاعدة الوطية أو الاستفادة من مرافقها.
وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في تصريحات صحفية، إن "الجيش سحب كل الأسلحة الثقيلة من قاعدة الوطية قبل هجوم المليشيات عليها".
وأشار إلى أن "قاعدة الوطية الجوية تم استهدافها بصواريخ أُطلقت من بارجة تركية ولم تكن تحوي سوى بقايا طائرات قديمة".
وأضاف المسماري، أن "القتال حول قاعدة الوطية استمر لمدة 3 أشهر ولم يعد مجديًا بالنسبة لنا الاحتفاظ بها".
ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى أن "قرار الانسحاب من قاعدة الوطية هدفه إعادة تنظيم الصفوف".
وتابع: "لن نسمح للقوات التركية بالتمركز في قاعدة الوطية أو الاستفادة من مرافقها ".
وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، أكد أن انسحاب الجيش من قاعدة "الوطية" تكتيكي ولن يؤثر على سير المعارك.
وأشار المحجوب، خلال تصريحات صحفية مساء الإثنين، إلى أن قاعدة الوطية "لم يكن بها أي طائرات، وإنما كان بها قوة محدودة لحراستها".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي: سحبنا كل الأسلحة الثقيلة من قاعدة الوطية قبل هجوم المليشيات المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.