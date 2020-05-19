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وزير الخارجية يستعرض جهود احتواء كورونا مع نظيره البرازيلي
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً ، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية السيد إرنستو أراوجو.
وتناول الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها جهود البلدين في احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
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