إغلاق 5 مراكز تجارية مخالفة في بارق

2020-05-19

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

أغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة أمس خمسة مراكز للتسوق مخالفة؛ وذلك من خلال الجولات الرقابية لمتابعة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك بمتابعة توفير خدمة مدى البنكية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري أن فرق البلدية تواصل الجولات الرقابية اليومية على مراكز التسوق التجارية في المحافظة والمراكز التابعة، حيث تم رصد بعض مخالفات للمعايير الصحية ومخالفات الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وتم إغلاق خمسة مراكز تسوق.

وأشار إلى أنه ومن خلال الجولات الرقابية لمتابعة توفير خدمة مدى البنكية، تم في وقت سابق إلزام جميع مراكز التسوق بتوفير الخدمة للاستغناء عن التعاملات النقدية في الوقت الراهن.

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وأفاد أن قسم صحة البيئة بالبلدية نفذ خلال شهر رمضان المبارك أكثر من ٦٥٠ جولة رقابية صباحية ومسائية للمتابعة اليومية لكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

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