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شكرا لقرائتكم بيلوسي لـ ترامب: أنت بدين لا تأخذ هذا الدواء ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بيلوسي لـ ترامب: أنت بدين لا تأخذ هذا الدواء !
بعد اعترافه بتناول عقار هيدروكسي كلوروكين
متابعات الخليج 365 - متابعة
حاولت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تسجيل نقطة جديدة في سجل المناكفات بينها وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعلقت بيلوسي على إعلان ترامب، مساء الاثنين، بتناوله لعقار الملاريا المثير للجدل من أجل الوقاية من فيروس كورونا.
وقالت بيلوسي في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الثلاثاء، إنه يجب على الرئيس عدم تناول عقار لم تؤكد علميًا ورسميًا فعاليته بعد.
وقالت لا يجب إطلاقًا لشخص بعمر ترامب، و”يعاني من البدانة المفرطة”، تناول عقار “الهيدروكسي كلوروكين”.
أتى هذا التعليق بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي أنه يتناول منذ حوالي عشرة أيام، على سبيل الوقاية، العقار المضاد للملاريا هذا، معتبرًا أنه لن يضره، على الرغم من تحذيرات أمريكية سابقة بعدم جدواه.
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