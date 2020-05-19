، الصحة العراقية: 57 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - مجموع الإصابات بلغ 3611 والشفاء 2366 والوفيات 131

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 57 إصابة وأربع وفيات بفيروس كورونا عبر البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة أن "مختبراتها فحصت 4441 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 157662".

وأشار البيان إلى أن الإصابات الجديدة وحالات الوفاة تم تسجيلها في محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية، إضافة إلى تسجيل 56 حالة شفاء عبر البلاد.

وأفادت الوزارة بأن "مجموع الإصابات بلغ 3611، والشفاء 2366، والوفيات 131".

وكانت الوزارة أعلنت، الاثنين، تسجيل 150 إصابة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة منذ يوم الأحد الماضي.فيروس كورونا الجديد