، الصحة العراقية: 57 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 57 إصابة وأربع وفيات بفيروس كورونا عبر البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر بيان للوزارة أن "مختبراتها فحصت 4441 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 157662".
وأشار البيان إلى أن الإصابات الجديدة وحالات الوفاة تم تسجيلها في محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية، إضافة إلى تسجيل 56 حالة شفاء عبر البلاد.
وأفادت الوزارة بأن "مجموع الإصابات بلغ 3611، والشفاء 2366، والوفيات 131".
وكانت الوزارة أعلنت، الاثنين، تسجيل 150 إصابة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة منذ يوم الأحد الماضي.فيروس كورونا الجديد
الصحة العراقية: 57 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-19
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 57 إصابة وأربع وفيات بفيروس كورونا عبر البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر بيان للوزارة أن "مختبراتها فحصت 4441 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 157662".
وأشار البيان إلى أن الإصابات الجديدة وحالات الوفاة تم تسجيلها في محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية، إضافة إلى تسجيل 56 حالة شفاء عبر البلاد.
وأفادت الوزارة بأن "مجموع الإصابات بلغ 3611، والشفاء 2366، والوفيات 131".
وكانت الوزارة أعلنت، الاثنين، تسجيل 150 إصابة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة منذ يوم الأحد الماضي.
19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441
09:54 PM
مجموع الإصابات بلغ 3611 والشفاء 2366 والوفيات 131
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 57 إصابة وأربع وفيات بفيروس كورونا عبر البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر بيان للوزارة أن "مختبراتها فحصت 4441 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 157662".
وأشار البيان إلى أن الإصابات الجديدة وحالات الوفاة تم تسجيلها في محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية، إضافة إلى تسجيل 56 حالة شفاء عبر البلاد.
وأفادت الوزارة بأن "مجموع الإصابات بلغ 3611، والشفاء 2366، والوفيات 131".
وكانت الوزارة أعلنت، الاثنين، تسجيل 150 إصابة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة منذ يوم الأحد الماضي.
، الصحة العراقية: 57 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية: 57 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.