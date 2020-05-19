، لمكافحة كورونا.. أمانة عسير تواصل حملات التعقيم لأكثر من 3 آلاف موقع بأبها ،

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واصلت أمانة منطقة عسير تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء والمرافق العامة بمدينة أبها، خلال فترة حظر التجول؛ ضمن التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن عمليات التعقيم والتطهير شملت غسيل الأرصفة والشوارع وواجهات المحلات التجارية والأحياء والمرافق العامة في مدينة أبها، التي باشرها عدد من الفرق الميدانية والمختصين، مدعومين بمعدات وآليات مختلفة.
وأشار "الحميدي" إلى أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه من أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود؛ لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية على المرافق العامة والأحياء والطرقات بمدينة أبها، مؤكدًا أن أعمال التطهير شملت نحو 3853 موقعًا بمدينة أبها خلال 7 أيام الماضية، كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية الشاملة.
منوهًا إلى أن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، تأتي كإجراء احترازي؛ حفاظًا على الصحة العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل.
فيروس كورونا الجديد
19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 09:55 PM
خلال 7 أيام.. وشملت غسيل الأرصفة والشوارع وواجهات المحلات والمرافق العامةلمكافحة كورونا.. أمانة عسير تواصل حملات التعقيم لأكثر من 3 آلاف موقع بأبها
واصلت أمانة منطقة عسير تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء والمرافق العامة بمدينة أبها، خلال فترة حظر التجول؛ ضمن التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن عمليات التعقيم والتطهير شملت غسيل الأرصفة والشوارع وواجهات المحلات التجارية والأحياء والمرافق العامة في مدينة أبها، التي باشرها عدد من الفرق الميدانية والمختصين، مدعومين بمعدات وآليات مختلفة.
وأشار "الحميدي" إلى أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه من أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود؛ لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية على المرافق العامة والأحياء والطرقات بمدينة أبها، مؤكدًا أن أعمال التطهير شملت نحو 3853 موقعًا بمدينة أبها خلال 7 أيام الماضية، كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية الشاملة.
منوهًا إلى أن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، تأتي كإجراء احترازي؛ حفاظًا على الصحة العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل.
، لمكافحة كورونا.. أمانة عسير تواصل حملات التعقيم لأكثر من 3 آلاف موقع بأبها ،
المصدر : الخليج 365
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