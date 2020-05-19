، رئيس جامعة جازان في ذكرى بيعة ولي العهد: على العهد والوعد باقون ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تجسد مرحلة تاريخية مهمة لوطننا العزيز وانطلاقة جديدة صوب المستقبل

رفع رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة الذكرى الثالثة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن "ذكرى البيعة الثالثة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تجسد مرحلة تاريخية مهمة لوطننا العزيز، وانطلاقة جديدة صوب المستقبل السعودي الحديث عنوانها القوة على مواجهة التحديات، والازدهار والتطور وتنمية الإنسان السعودي وفق خطط جديدة ومبادرات طموحة ورؤية سعودية ثاقبة".

وأضاف رئيس جامعة جازان: إن "ما شهدته المملكة وأنجزته خلال ثلاث سنوات من البيعة المباركة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يصعب ويستحيل حصره، ففي كل يوم تتوالى المنجزات عبر مسيرة العمل الضخمة والتحديث المتواصل لكل مناحي الحياة في وطننا العزيز الغالي".

وأشار إلى أن المملكة بفضل الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين، وجهود سمو ولي العهد تمكنت باحترافية إدارية عالية ومبهرة، من تخطي وتجاوز الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، مضيفاً: إن "قيادتنا الرشيدة بذلت الغالي والنفيس لضمان وتأمين الحياة الكريمة والآمنة والصحية للمواطن والمقيم".

وتابع: "كما شهدت المملكة نجاحاً تاريخياً على مستوى دول العالم باستكمال وزارة التعليم للرحلة التعليمة للطلاب والطالبات رغم تعليق الدراسة جراء كورونا، بمتابعة دقيقة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ".

وفي ختام تصريحه، قال "القحطاني": إن "منسوبي جامعة جازان يرددون جميعاً من أولنا لآخرنا على العهد والوعد باقون وسائرون، ونجدد البيعة لسمو ولي عهدنا، كما نسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويحقق لوطننا العزيز الشامخ ما يصبو إليه من عزة ورفعة".ولي العهد الأمير محمد بن سلمان