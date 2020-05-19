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قالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالبحرين، أنه وفي ضوء ما صدر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من آراء شرعية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا؛ أن يتم نقل خطبة عيد الفطر المبارك مباشرة من جامع أحمد الفاتح عبر الوسائل المرئية والمسموعة؛ إظهاراً لهذه الشعيرة التي تترقبها جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وذلك بحضور الخطيب وعدد محدود من المصلين على غرار صلاة الجمعة، وبذات الاشتراطات التي أجازها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
ووفق صحيفة الوطن البحرينية: كما نسقت الوزارة مع الأوقافين لإحياء يوم العيد بالتكبيرات قبل صلاة العيد في دور العبادة بواسطة المؤذن فقط، سائلة الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع من الأوبئة وسيئ الأسقام.فيروس كورونا الجديد
19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 09:42 PM
نقل الخطبة من جامع أحمد الفاتح بحضور الخطيب وعدد من المصلّين
قالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالبحرين، أنه وفي ضوء ما صدر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من آراء شرعية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا؛ أن يتم نقل خطبة عيد الفطر المبارك مباشرة من جامع أحمد الفاتح عبر الوسائل المرئية والمسموعة؛ إظهاراً لهذه الشعيرة التي تترقبها جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وذلك بحضور الخطيب وعدد محدود من المصلين على غرار صلاة الجمعة، وبذات الاشتراطات التي أجازها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
ووفق صحيفة الوطن البحرينية: كما نسقت الوزارة مع الأوقافين لإحياء يوم العيد بالتكبيرات قبل صلاة العيد في دور العبادة بواسطة المؤذن فقط، سائلة الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع من الأوبئة وسيئ الأسقام.
، البحرين: رفع تكبيرات العيد بالمساجد بواسطة المؤذن فقط ،
المصدر : الخليج 365
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