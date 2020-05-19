محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت 29 ألف عبوة وتمت إحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الدمام مندوبًا يقوم بتسويق معقمات ومنتجات تجميلية غير مرخصة، وتم ضبط أكثر من ٢٩٠٠٠ عبوة لمنتجات تجميلية ومعقمات مخالفة. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تمت إحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. هيئة الغذاء والدواء هيئة الغذاء والدواء 19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 09:42 PM Advertisements ضبطت 29 ألف عبوة وتمت إحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة الدمام.. ضبط مندوب يسوّق معقمات ومنتجات تجميلية غير مرخصة الدمام.. ضبط مندوب يسوّق معقمات ومنتجات تجميلية غير مرخصة رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الدمام مندوبًا يقوم بتسويق معقمات ومنتجات تجميلية غير مرخصة، وتم ضبط أكثر من ٢٩٠٠٠ عبوة لمنتجات تجميلية ومعقمات مخالفة. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تمت إحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. الكلمات المفتاحية ، الدمام.. ضبط مندوب يسوّق معقمات ومنتجات تجميلية غير مرخصة ،

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