، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 44996 حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - توفي منها 969 حالة وتماثل للشفاء 12489 أخرى ويخضع 30538 للحجر

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان، اليوم، إلى 44996 حالة، توفي منها 969 حالة، وتماثل للشفاء 12489 حالة، ويخضع 30538 حالة للحجر الصحي الإلزامي.

وأوضح المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، أن من بين إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان يوجد 17947 حالة في إقليم السند، و15976 حالة في إقليم البنجاب، و6554 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2820 حالة في إقليم بلوشستان، و1034 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و550 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و115 حالة في إقليم كشمير الحرة.فيروس كورونا الجديد