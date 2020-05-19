موعد الرواتب 1441 السعودية وكم باقي على نزول راتب مارس 2020 في البنوك| عداد الراتب

ننشر موعد الرواتب 1441 أو موعد نزول الرواتب السعودية الشهر الميلادي الجاري، وكم باقي على إيداع راتب الموظفين بالقطاع العام الحكومي في البنوك السعودية بحساباتهم الشخصية، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- أوامره الملكية التي تقضي بتوحيد موعد نزول الرواتب السعودية، لكي بصبح تاريخ إيداع رواتب جميع العاملين بالمملكة العربية السعودية هو تاريخ السابع والعشرون من كل شهر ميلادي.

إلى جانب توحيد مواعيد إصدار فواتير الخدمات مثل فاتورة الكهرباء وفاتورة الماء والفواتير الأخرى في الأسبوع التالي لصرف الرواتب، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز ننشر موعد صرف رواتب الشهر الميلادي الجاري وتصريحات مؤسسة نقد العربي السعودي أو وزارة المالية فيما يتعلق بالرواتب، والمدة المتبقية على صرف الراتب أو عداد الرواتب السعودية أو كم باقي على نزول الراتب 1441 بالمملكة.

موعد الرواتب 1441

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود توجيهاته الملكية بشأن توحيد موعد نزول الرواتب السعودية ليصبح تاريخ الإيداع الشهري في الحسابات البنكية للموظفين والموظفات وكافة العاملين بالمملكة العربية السعودية هو (27 من كل شهر ميلادي)، وقد جاءت هذه الأوامر الملكية الجديدة استجابةً من مقام خادم الحرمين الشريفين لمطالبات العديد من المواطنين لعودة النظام الهجري لصرف الرواتب، بعد أن أعرب العاملين بالدولة عن استيائهم من موعد الإيداع المحدد بتاريخ الخامس من كل برج هجري.

وقد أصبح موعد الرواتب 1441 المحدد رسمياً بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة هو موعداً ثابتاً للصرف ما لم يوافق يوم الصرف أو الإيداع ليوم الجمعة أو يوم السبت، حيث في حال موافقة يوم صرف وإيداع الرواتب ليوم الجمعة، فيتم صرف الرواتب في اليوم السابق وهو يوم الخميس الموافق لتاريخ السادس والعشرون من الشهر الميلادي، أما في حال وافق يوم الإيداع ليوم السبت، فيتم إيداع الرواتب في اليوم التالي له وهو يوم الأحد الموافق لتاريخ الثامن والعشرون من الشهر الميلادي.

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أما عن موعد نزول الراتب لشهر أكتوبر 2019، فمن المقرر بحسب نظام صرف برنامج الرواتب المتبع في الوقت الحالي أن يتم إيداع رواتب صفر 1441 في الحسابات البنكية للموظفين العاملين بكافة قطاعات الدولة اليوم الأحد بتاريخ 28 صفر 1441 الموافق لتاريخ 27 أكتوبر 2019 اعتباراً من الساعات الأولى من صباح اليوم، وبإمكانكم التعرف على موعد نزول حساب المواطن أيضاً أو ما يعرف بـ عدادا حساب المواطن السعودي.

جدول صرف الرواتب لعام 2020 كاملاً

نُرفق لمتابعي موقعنا موقع عرب نيوز الجدول الكامل لمواعيد صرف ونزول رواتب الموظفين بالقطاع العام الحكومي، حتى يتمكنوا من معرفة موعد نزول راتب الشهر الجاري والأشهر المُقبلة خلال العام الميلادي الجاري، حيث يمكنكم الآن التعرف على موعد صرف الرواتب السعودية 2020 من خلال الجدول التالي:

مسلسل اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي 1 الاثنين 2 جمادي الثانية 1441هـ 27 يناير 2020 2 الخميس 3 رجب 1441هـ 27 فبراير 2020 3 الخميس 2 شعبان 1441هـ 26 مارس 2020 4 الاثنين 1 رمضان 1441هـ 27 أبريل 2020 5 الأربعاء 4 شوال 1441هـ 27 مايو 2020 6 الأحد 7 ذو القعدة 1441هـ 28 يونيو 2020 7 الاثنين 6 ذو الحجة 1441هـ 27 يوليو 2020 8 الخميس 8 محرم 1442هـ 27 أغسطس 2020 9 الأحد 10 صفر 1442هـ 27 سبتمبر 2020 10 الثلاثاء 10 ربيع الأول 1442هـ 27 أكتوبر 2020 11 الخميس 11 ربيع الثاني 1442هـ 26 نوفمبر 2020 12 الأحد 12 جمادي الأولى 1442هـ 27 ديسمبر 2020

كم باقي على نزول الراتب مارس 2020

وفقاً لمواعيد صرف الرواتب السعودية الرسمية المحددة سلفاً من قبل وزارة المالية ومؤسسة نقد العربي السعودي، فمن المقرر أن يتم صرف رواتب شهر 7 الهجري الجاري أو راتب شهر رجب 1441 بتاريخ السابع والعشرون من الشهر الميلادي الجاري مارس 2020م، ويتم تحويل أو إيداع رواتب الموظفين بالقطاع العام الحكومي في الحسابات البنكية الخاصة بهم مباشرةً، ومن يرغب في التعرف على موعد صرف راتب رجب يمكنه ذلك من خلال التالي:

موعد نزول الرواتب السعودية: يوم الخميس بتاريخ 26 مارس 2020 الموافق لتاريخ 2 شعبان 1441هـ.

ويتم البدء في تحويل الراتب في الحسابات البنكية الشخصية على البنك التابع له المستفيد في الساعات الأولى من صباح اليوم المُحدد لصرف الرواتب، ويتم إرسال رسالة التحويل على الهاتف المُسجل لدى البنك، وبحساب الوقت المتبقي على إيداع رواتب مارس 2020 الموافق لشهر رجب 1441هـ اعتباراً من اليوم الاثنين بتاريخ 9 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441 وحتى يوم الصرف والإيداع المُحدد والمرفق بالنقطة السابقة، فإن عدد الأيام المتبقية على موعد الرواتب 1441 السعودية الشهر الجاري هو (17 يوماً).