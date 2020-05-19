رقم حساب المواطن المجاني 1441 وسائل اتصال خدمة العملاء الإلكترونية على مدار 24 ساعة

يتيح برنامج الدعم الحكومي إمكانية التواصل مع خدمة العملاء عن طريق رقم حساب المواطن المجاني المباشر أو من خلال وسائل التواصل الإلكترونية المتعددة الأخرى، حيث يتم الاتصال بالبرنامج للحصول على معلومات أو تقديم استفسارات أو شكاوى على مبالغ الاستحقاق، وتتعدد كلمات البحث عن خدمة عملاء حساب المواطن الرقم المجاني، حيث يبحث العديد عن رقم تليفون حساب المواطن للاعتراض أو رقم هاتف حساب المواطن للشكاوى.

ومن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن الدفعة السابعة والعشرون في العاشر من الشهر الميلادي “فبراير 2020″، وذلك وفقاً للموعد الرسمي المحدد من جانب برنامج حساب المواطن رسمياً، ومن خلال موقع عرب نيوز بإمكانكم التعرف على وسائل اتصال حساب المواطن ومواعيد استقبال الاتصالات، كما يمكنكم التعرف على موعد نزول حساب المواطن بالتاريخ الميلادي والهجري ومتابعة عداد حساب المواطن لمعرفة الوقت المتبقي على الإيداع والصرف خلال الدفعات المقبلة بمشيئة الله تعالى، بالإضافة إلى إمكانية دخول موقع حساب المواطن الإلكتروني باتباع الرابط الرسمي المرفق.

رقم حساب المواطن المجاني 1441

يوفر برنامج حساب المواطن العديد من الوسائل التي يتم التواصل بها مع خدمة عملاء حساب المواطن، حيث يمكن التواصل من خلال حساب خدمة العملاء للرد على استفسارات المستفيدين/المستفيدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما يمكن التواصل للشكاوى أو تقديم استفساراً عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ولم يكتفي البرنامج بهذه الوسائل، وإنما أضاف خدمة صوتك مسموع الإلكترونية التي تهدف إلى تحقيق تطلعات المستفيدين من أجل رفع جودة الخدمة.

وتهدف خدمة صوتك مسموع الإلكترونية المقدمة من برنامج حساب المواطن إلى دراسة طلب المستفيد ومتابعته وتقديم نتائج الطلب المقدم، كما يتيح البرنامج خاصية التواصل من خلال رقم حساب المواطن المجاني أو رقم تليفون حساب المواطن، ومن يرغب في التعرف على كافة وسائل الاتصال ومواعيد استقبال الاتصالات الرسمية، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رقم حساب المواطن (19912)، من يوم الأحد إلي الخميس، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتي الساعة 10 مساءً. حساب المواطن خدمة العملاء تويتر (citizen care)، ويتم استقبال الطلبات علي مدار اليوم باستثناء يومي الجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً وحتي الساعة 11 مساءً. بوابة حساب المواطن الإلكترونية (ca.gov.sa)، وتستقبل البوابة طلبات المواطنين علي مدار 24 ساعة. خدمة صوتك مسموع الإلكترونية (urv.ca.gov.sa)، ويتم استقبال الطلبات على مدار اليوم.

Advertisements

موعد نزول حساب المواطن مارس 2020

طبقاً لمواعيد إيداع حساب المواطن السعودي في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات من مبالغ برنامج الدعم الحكومي المحددة من قبل البرنامج بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، فمن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن الدفعة الثامنة والعشرون مارس 2020 في الموعد المرفق من خلال التالي:

موعد نزول حساب المواطن الدفعة الثامنة والعشرون مارس 2020: يوم الثلاثاء بتاريخ 10 مارس 2020م الموافق لتاريخ 15 رجب 1441هـ.

وبحساب المدة الزمنية المتبقية على إيداع أو صرف حساب المواطن السعودي أو عداد حساب المواطن 1441 اعتباراً من الاثنين بتاريخ 9 مارس 2020 الموافق لتاريخ 14 رجب 1441ـ، فإن عدد الأيام المتبقية على نزول حساب المواطن هو (يصرف غداً)، وفي الوقت الحالي يتم استقبال طلبات التسجيل في حساب المواطن أبريل 2020 للحصول على مبالغ دعم برنامج الدعم الحكومي في حال الاستحقاق.

حساب المواطن رمضان 1441

أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً منذ قليل عن البدء في إيداع مُخصصات الدفعة الثلاثون الخاصة بشهر مايو 2020 الموافق لشهر رمضان 1441هـ في حسابات المستفيدين البنكية المكتملة طلباتهم، ويمكنكم الإطلاع على الإعلان الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من خلال التالي:

ويستمر إيداع حساب المواطن الدفعة الثلاثون على مدار اليوم الأحد بتاريخ 17 رمضان 1441 الموافق لتاريخ 10 مايو 2020م، ومن يرغب في التواصل مع برنامج حساب المواطن الآن، يمكنه ذلك من خلال الاتصال على رقم حساب المواطن المجاني المرفق أو من خلال وسائل التواصل الأخرى الموضحة بالمقال.