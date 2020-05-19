طرق التبرع عبر تحويل نقاط "قطاف" إلى مبالغ مالية

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):تتيح الاتفاقية بين المديرية العامة للسجون وشركة الاتصالات السعودية ( STC ) تحويل نقاط قطاف لمبالغ مالية للسداد عن المحكومين في القضايا المالية المدرجين في خدمة "فرجت".
ويمكن التبرع من خلال تطبيق mystc وذلك كالتالي: اختيار قطاف، الضغط على رصيد النقاط، اختيار تبرع، ادخال عدد النقاط، اسحب المؤشر للتبرع.
كما يمكن التبرع عبر إرسال 9888 (مسافة) عدد النقاط المراد التبرع بها إلى 900 .
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