شكرا لمتابعة خبر عن طرق التبرع عبر تحويل نقاط "قطاف" إلى مبالغ مالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تتيح الاتفاقية بين المديرية العامة للسجون وشركة الاتصالات السعودية ( STC ) تحويل نقاط قطاف لمبالغ مالية للسداد عن المحكومين في القضايا المالية المدرجين في خدمة "فرجت".

ويمكن التبرع من خلال تطبيق mystc وذلك كالتالي: اختيار قطاف، الضغط على رصيد النقاط، اختيار تبرع، ادخال عدد النقاط، اسحب المؤشر للتبرع.

كما يمكن التبرع عبر إرسال 9888 (مسافة) عدد النقاط المراد التبرع بها إلى 900 .