ضبط مستودع في مكة يُخزن مواد غذائية بطريقة غير مناسبة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة التجارة، مستودعًا غير مرخص في مكة المكرمة يخزن منتجات غذائية في بيئة غير مناسبة.
وأكدت الهيئة، أنه تم ضبط ٣٣٩١ لتر من المنتجات، وأُحيلت المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.
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