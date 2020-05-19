إتلاف 1600 لتر من مشروب السوبيا المعد في بيئة غير صحية بمكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تمكنت بلدية الإدارة لعامة لشؤون البلديات في مكة مكرمة، من إتلاف 1600 لتر من مشروب السوبيا و المعد في بيئة غير صحية و غير آمنة تفتقر آدنى الاشتراطات الصحية تمكنت بلدية الإدارة لعامة لشؤون البلديات في مكة مكرمة، من إتلاف 1600 لتر من مشروب السوبيا و المعد في بيئة غير صحية و غير آمنة تفتقر آدنى الاشتراطات الصحية كما تمت مصادرة الادوات المستخدمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وذلك إستمراراً للجهود الرقابية ضمن خطة الوزارة غذاؤكم أمانة. Advertisements

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