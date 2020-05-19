شكرا لمتابعة خبر عن وزير العدل يُصدر تعميمًا بإلغاء عقوبة الجلد التعزيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، تعميمًا لكافة المحاكم يتضمن تبليغ المحاكم للقرار الصادر من المحكمة العليا والذي تضمن أن : على المحاكم –في سياق عقوبة الجلد التعزيرية – الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.

وأوضح التعميم أن هذا المبدأ أٌقر بعد دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليات لعقوبة الجلد التعزيزية وما صاحب ذلك من آثار، ووفقًا لاختصاص المحكمة الوارد في المادة الـ13 من نظام القضاء المنظمة لاختصاصات الهيئة العامة للمحكمة العليا ومنها "تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء ".