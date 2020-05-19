شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. التأمين ضد العيوب الخفية على المباني لا يغطي عدم الصيانة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف برنامج "بوضوح" عبر قناة الإخبارية إن تطبيق "التأمين ضد العيوب الخفية" تدريجيًا على 4 مراحل. كشف برنامج "بوضوح" عبر قناة الإخبارية إن تطبيق "التأمين ضد العيوب الخفية" تدريجيًا على 4 مراحل. وأوضح أن التأمين ضد العيوب الخفية على المباني لا يغطي الأعمال المتعمدة أو عدم الصيانة والاستخدام غير الطبيعي للمبنى لغير الغرض الذي خصص له. Advertisements وستشمل المرحلة الأولى المساجد والمنشآت الرياضية والمجمعات التجارية ، فيما تشمل المرحلة الثانية صالات الأفراح وصالات السينما والمسارح. وتشمل المرحلة الثالثة المراكز الصحية والشقق الفندقية والمباني السكنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. التأمين ضد العيوب الخفية على المباني لا يغطي عدم الصيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.