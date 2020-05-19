شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من الطقس على 5 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات مبكرة على مناطق " حائل، القصيم، نجران، الرياض، المدينة المنورة " .
ونبهت الهيئة، من استمرار الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ونجران، حتى الـ11 مساء اليوم الثلاثاء.
كما نبهت من استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على حائل والقصيم والرياض، حتى الـ11:30 مساءًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من الطقس على 5 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.