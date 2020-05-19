شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون يضربون مراقبي بلدية ويصدمون دورية للشرطة بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

شهدت بلدية الجنوب التابعة لأمانة جدة، اعتداء مواطنين على اثنان من مراقبي البلدية؛ خلال أداء عملهما.

وتعرض رجال أمن من شرطة البلدية للاعتداء وصدم سيارتهم، فيما نُقل مراقبو البلدية للمستشفى؛ أحدهما كسر في أضلاعه، والآخر إصابة في الوجه.

وكان فريقًا من المراقبين يرافقه رجال أمن من بلدية الجنوب يقوم اليوم بمهمة إزالة اعتداءات على أراض للدولة بطريق مكة القديم، وفوجئ الفريق بأشخاص يحاولون منعهم من أداء مهامهم حاملين العصي والهراوات ويلاحقون الفريق بسياراتهم والاصطدام بهم.