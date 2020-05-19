شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق توكّلنا لا يلغي التصريح الورقي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أكد تطبيق توكّلنا، أنه لا يلغي التصريح الذي تم الحصول عليه من أمانة الرياض.

وقال في رده على أحد المتسائلين: " لا يلغي في المرحلة الحالية يقبل تصريح ورقي أو إلكتروني عبر التطبيق " .

وجاء ذلك ردًا على سؤال: " هل هذا التطبيق يلغي التصريح الذي حصلنا عليه من أمانة الرياض، وهل يتطلب التعبئة مرة أخرى للموظفين " .