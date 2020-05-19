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تطبيق توكّلنا لا يلغي التصريح الورقي

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أكد تطبيق توكّلنا، أنه لا يلغي التصريح الذي تم الحصول عليه من أمانة الرياض.

وقال في رده على أحد المتسائلين: " لا يلغي في المرحلة الحالية يقبل تصريح ورقي أو إلكتروني عبر التطبيق " .

وجاء ذلك ردًا على سؤال: " هل هذا التطبيق يلغي التصريح الذي حصلنا عليه من أمانة الرياض، وهل يتطلب التعبئة مرة أخرى للموظفين " .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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