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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. جوازات مطار الأمير سلطان بتبوك تنهي إجراءات إحدى رحلات العودة لأفغانستان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):أنهت مديرية الجوازات، اليوم الثلاثاء، في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك، إجراءات إحدى رحلات العودة لأفغانستان.
ويأتي ذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين في إطار مبادرة عودة ومغادرة العالقين إلى بلادهم.
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