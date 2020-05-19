شكرا لمتابعة خبر عن عقوبة المتعمّد نقل العدوى إلى الآخرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الداخلية، عقوبة كل من تعمّد نقل العدوى إلى الآخرين، وهي تطبيق غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او الغرامة والسجن معًا.

وأكدت أنه عند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت من غير السعوديين يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخوله نهائيًا بعد تطبيق العقوبة المتخذة في حقه.