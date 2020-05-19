شكرا لمتابعة خبر عن مبتعثة تكشف تفاصيل تحولها من نزيلة إلى متطوعة في الحجر الصحي بالخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت المبتعثة لولوة الشويعر أنها لم تكن تعلم ان الغرفة 206 في الحجر الصحي في مدينة الخبر ستكون بوابة للعمل التطوعي مع الفرق التطوعية في مواجهة كورونا

وقررت لولوة بعد أن أنهت فترة العزل 14 يومًا أن تتطوع للعمل في الحجر الصحي مع الفرق الطبية والتطوعية والذي تشرف عليه جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل.

وأجرت لولوة اتصالاً بأسرتها في آخر يوم من الحجر الصحي لتخبرهم بأنها لن تعود إليهم وأنها قررت أن تتطوع للعمل في الحجر الصحي في الخبر حتي ينتهي عيد الفطر.

Advertisements

وقالت الفتاة السعودية الحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، إنها مبتعثة حاليًا في بريطانيا لنيل درجة الدكتوراه. قدمت من مدينة مانشستر إلى البحرين ومكثت ١٥ يوماً في الحجر المخصص في مملكة البحرين الشقيقة.

وكانت لولةفي أول دفعة إجلاء إلى المملكه العربية السعودية ومكثت في نزل "الهوليدي إن" بالخبر الصحي لمدة أسبوعين.

وعن أسباب تطوعها أوضحت أن هناك 3 أسباب هم : خجلها أمام وطنها الذي استحق منها تقديم جزء صغير أمام ما قدمه لها، والسبب الثاني هو روح الفريق المتطوع الذي ترك بيته وأهله وراحته وعرض صحته للخطر ليسهر ويتحمل عبء قلق وتذمر النزلاء بكل ابتسامة.

وأوضحت أن السبب الثالث هو اكتشاف قدرتها ومهارتها في أنجاز هذا العمل الذي كان أول عمل تطوعي لها.