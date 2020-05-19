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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تمكنت لجنة مشتركة برئاسة شرطة منطقة مكة المكرمة من إغلاق أحد أسواق جدة الشعبية المخالفة بحي السبيل. تمكنت لجنة مشتركة برئاسة شرطة منطقة مكة المكرمة من إغلاق أحد أسواق جدة الشعبية المخالفة بحي السبيل. ووثق مفطع فيديو لحظة مداهمة الشرطة للسوق الشعبي، حيث يفتقد السوق للإشتراطات الصحية، كما تم العثور على مواد غذائية تالفة وغير صالحة للأستخدام الأدمي.

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