شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" : هناك خطوات على الأم المرضعة اتباعها لحماية رضيعها من "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن هناك إجراءات احترازية يجب على الأم المرضعة اتخاذها، حتى لا ينتقل فيروس كورونا للرضيع.

وتضمنت الإجراءات: تطهير الثدي، وتعقيم الأسطح والأماكن وغسل اليدين وتنظيف الأدوات المستخدمة بشكل مستمر، واستخدام الوسائل البديلة في حال وجود أي معوقات للرضاعة، ومنها حفظ اللبن واستخدامه لاحقًا.

كما نصح متحدث الوزارة الأمهات باللجوء إلى المواقع التابعة لوزارة الصحة، أو لرقم 937 في حال وجود استفسارات عما يخص مراحل الحمل والولادة والرضاعة.