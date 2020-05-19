بالصور.. إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط بحي المغيسلة في المدينة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أزالت أمانة المدينة المنورة، المباني المهجورة والآيلة للسقوط في حي المغيسلة لمعالجة التشوه البصري وحفاظًا على سلامة السكان. أزالت أمانة المدينة المنورة، المباني المهجورة والآيلة للسقوط في حي المغيسلة لمعالجة التشوه البصري وحفاظًا على سلامة السكان. يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة تواصل حملاتها وجولاتها المستمرة على أحياء وطرق وميادين المنطقة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ. Advertisements

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