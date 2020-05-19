شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمانة الرياض ترصد عدد من الباعة المخالفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح خالد الحميد، مدير الرقابة بأحد البلديات التابعة لأمانة الرياض، أن الأمانة ترصد الباعة المخالفين وتصادر كميات من الخضار والفواكه مجهولة المصدر. أوضح خالد الحميد، مدير الرقابة بأحد البلديات التابعة لأمانة الرياض، أن الأمانة ترصد الباعة المخالفين وتصادر كميات من الخضار والفواكه مجهولة المصدر. وأكد خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يتم حصر المناطق التي يتواجد بها الباعة المتجولين ومتابعتها بشكل يومي ومصادرة البضائع المضبوطة. وأضاف أنه يتم التواصل مع الجهات الأمنية ورصد عدد المضبوطين والقبض عليهم.

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