شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رد فعل الملك عبدالعزيز بعد محاصرة الأتراك لأحد سراياه في الرس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى الدكتور سلطان الأصقه، الباحث في تاريخ الخليج والمشرق العربي، ما قام به الملك عبدالعزيز بعد محاصرة الأتراك لأحد سراياه في قصر ابن عقيل بالرس.

وأضاف أن الدولة العثمانية حاولت عرقلة جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن خلال معارك توحيد المملكة، لافتا إلى أن تعداد جيش الملك عبدالعزيز خلال فترة قتاله للأتراك في معركة الشنانة عام 1904م، بلغ نحو 10 ألف مقاتل.

وأكد أن الأتراك قاموا بضرب الرس بالمدافع، إلا أن أهل الرس صمدوا ولم يستسلموا، وتفشي مرض الكوليرًا حينها في المعسكرات التركية.

ولفت إلى أن الملك عبدالعزيز عندما علم بمحاصرة الأتراك لسرية سعودية في قصره، قاد عملية اقتحام القصر بنفسه وتحريرها، مشيرًا إلى أن الملك مشى أمام رجاله حافيًا، ومشوا ورائه متحمسين، وتسللوا ليلاً، ونجحوا في هزيمة الأتراك.