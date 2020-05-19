شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عبدالرحمن المطيري يقتحم بيت صديقه بعد ساعات من الإفراج عنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):ظهر عبدالرحمن المطيري، في مقطع فيديو، وهو يقتحم بيت صديقه ويكسر باب المنزل بعد خروجه من السجن بساعات.
وأوضح الفيديو، هروب "المطيري" مجددًا مع العامل بعد سماع أصوات في المنزل.
وكان قد تم توقيف المطيري من قبل شرطة ولاية كاليفورينا الأمريكية، ولم يتم الإعلان عن التهم الموجهة إليه.
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