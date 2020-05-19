شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله المسند: لو صام الناس بالشهور الميلادية لجاءت ليلة القدر في موسم واحد أبد الدهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن طول ليلة القدر في رمضان الحالي وفقاً لموقع مكة 9 ساعات و 25 دقيقة، في حين يبلغ طولها في القدس 8 ساعات و 30 دقيقة، وفي موسكو 3 ساعات و 45 دقيقة، وفي جزيرة أيسلندا ساعاتان و 33 دقيقة، بينما أقصى شمال السويد لا يوجد ليل، نهار طوله 24 ساعة وعليه ليلة القدر مقدرة تقديراً، وفي أقصى جنوب الأرجنتين 13 ساعة و 40 دقيقة.

وأضاف "المسند" أن جغرافياً ليلة القدر تطول ساعاتها كلما اتجهنا جنوباً، والعكس صحيح، وذلك في فصل الصيف، بينما في فصل الشتاء تنعكس القيم تماماً.

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وأردف: ومن اللطائف أن وقت ليلة القدر في فصل الصيف غير موجود شمال الدائرة القطبية الشمالية، لكون النهار يحتل الـ24 ساعة، ولكن (مقدر) تقديراً كما وقتي المغرب والفجر، في حين ليلة القدر طولها 24 ساعة جنوب الدائرة القطبية الجنوبية، (أنتاركتيكا) لكون الليل يحتل أغلب ساعات اليوم.

وتابع: لو رُبط الصيام بالشهور الميلادية الشمسية؛ لصام ناس طول حياتهم في فصل الصيف، وآخرون في فصل الشتاء، ولجاءت ليلة القدر في فصل واحد أبد الدهر.

واستطرد: ليلة القدر أول ما تبدأ وسط المحيط الهادئ، وآخر ما تنتهي عنده أيضاً، حيث خط التاريخ الدول، و ليلة القدر خير من 83 سنة و 4 أشهر، أي حوالي 29,502 يوم ، وليلة القدر الساعة فيها خير من 708048 ساعة، قال ﷺ {التمسوها في العشر الأواخر في الوتر} وأرجى ما تكون فيها كما جاء في مسلم ليلة 27.