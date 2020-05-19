شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تحصد مركز متقدم بقائمة أفضل أنظمة التعليم في العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حصدت المملكة مركز متقدم على المستوى العربي في قائمة أفضل أنظمة التعليم بالعالم، وذلك طبقا لمجلة "سي آي أو وورلد" الأمريكية المهتمة بالاقتصاد والأنظمة التعليمية.

وجاءت المملكة في المركز الثاني بعد الإمارات التى حصدت المركز الأول، في حين جاءت الكويت في المركز الثالث.

كما حصدت المملكة المركز 38 عالمياً من بين 93 دولة متقدمة في أنظمة التعليم، بينما حلت الإمارات في المرتبة العشرين، والكويت في المركز 44 عالميًا.