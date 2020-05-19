شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. اللحظات المؤثرة في حياة الراحل نجيب الزامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت أسرة الكاتب نجيب الزامل، تفاصيل اللحظات المؤثرة في حياة شقيقهم الراحل.

وقالت نعيمة عبدالرحمن الزامل، خلال استضافتها في برنامج اللقاء من الصفر المذاع على قناة MBC، أن شقيقها كان ضعيف منذ ولادته لذلك اهتمت به العائلة بشكل أكبر.

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وأضاف محمد عبدالرحمن الزامل، شقيق الكاتب، أن شقيقه ذهب لأطباء وهو في سن 12 عاما بسبب معاناته من مشاكل طبية.

وسرد جمال عبدالرحمن الزامل، شقيق الكاتب، أنه ذهب مع أخيه للمستشفى عام 1404هـ، حيث اكتشف الطبيب وجود زلال، لكن أخيه لم يهتم بذلك.

وأكد يوسف، نجل الكاتب، أن والده اكتشف بعد زواجه بأنه مصاب بضمور في جزء من الكلى، مؤكدًا أن والده اتخذ من فترة مرضه مصدر قوة له.