شاهد.. منظر مبهج لشلالات المرامية بالعيص

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وثّق مقطع فيديو، منظرًا رائعًا لشلالات المرامية شمال العيص بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء. وثّق مقطع فيديو، منظرًا رائعًا لشلالات المرامية شمال العيص بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء. وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بهطول أمطار رعدية اليوم على منطقة المدينة المنورة يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية. وتشمل الحالة محافظات العلا والعيص وبدر وخيبر وينبع ووادي الفرع ، وتستمر حتى الثامنة من مساء هذا اليوم.

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