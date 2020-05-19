شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا في حالة ذعر .. الروس صنعوا وحشا بحريا مرعبًا (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الولايات المتحدة في حالة ذعر: الروس صنعوا وحشا بحريا.. تحت هذا العنوان ، كتب فيكتور بارانيتس، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول سفينة طائرة روسية جديدة لمشاة البحرية.

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ورأى فيكتور أنه يجب إعطاء المخابرات العسكرية الأمريكية حق قدرها، فهي تراقب بدقة كل ما يتم إنشاؤه في أحشاء صناعة الدفاع الروسية.

وقال فيكتور في مقاله: ففي العدد الجديد من الدورية الأمريكية We Are the Mighty، وليس من دون قلق (بل وحسد!)، أخبرت العالم أن المصممين الروس يطورون ناقلة A-050 جوية- بحرية جديدة. وهي في الجوهر سفينة- طائرة على وسادة هوائية.

وأضاف أنه "من أجل الحصول على هذه المعلومات، لم يكن على وكالة المخابرات المركزية أو البنتاغون إرسال وكلاءهم إلى روسيا: فقد تحدث مكتب التصميم المركزي للسفن، منذ فترة طويلة عن تطوير مركبة إنقاذ ثقيلة للطوارئ. ولكن بعد ذلك أفصح وزير الصناعة والتجارة الروسية، دينيس مانتوروف، عن أن هذه السفينة الطائرة ستزود بأسلحة صاروخية، وبالتالي، ستدخل الخدمة العسكرية (وبشكل أدق، البحرية):".

ووفقا لمصادر أمريكية، يجب أن تقلع السفينة الطائرة المسماة "تشايكا" هذا العام (لكننا سوف نسكت عن التاريخ المحدد).

وأشار إلى أن "وحش البحر" مصنوع من أحدث مواد مركبة؛ وأن السفينة الطائرة ستكون قادرة على التحرك ليس فقط على الماء (أو فوق الماء)، إنما وعلى شاطئ رملي، وعلى الجليد، وحتى على سهل مستو، بسرعة تصل إلى 450-500 كم/ساعة، بفضل محركاتها القوية.

وقال إن هذه المركبة، نظرا لقدرتها على الطيران على ارتفاع منخفض فوق سطح البحر، تكاد تكون غير مرئية لرادارات العدو، وستكون قادرة على التسلل خفية إلى شاطئ العدو وسفنه. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها أن تحمل في جوفها جيشا كاملا (100 فرد) من المظليين.