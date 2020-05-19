شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن سعودي يرتكب جريمة مروعة في مكة المكرمة والسبب صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقعت صباح اليوم الثلاثاء، جريمة مروعة ارتكبها مواطن سعودي داخل فندق في مدينة مكة المكرمة.

قد يهمك أيضًا:

مواطن سعودي يرتكب جريمة مروعة في مكة المكرمة والسبب صادم

محمد بن سلمان يتقدم بطلب عاجل إلى إيران.. وهكذا جاءه الرد رسميًا

عاجل : الصحة تعلن عن 2509 إصابة جديدة بكورونا وعدد مفاجئ عن الحالات الحرجة والمتعافين

Advertisements

عاجل : ترامب يفاجئ الجميع: لست مصابًا بفيروس كورونا لإنني أتناول هذا الدواء

وأوضحت الشرطة السعودية أنها ألقت القبض على المتهم، واتضح أنه مواطن سعودي، وعند مواجهته اعترف بجريمته، مدعيا أن المجني عليه قام بالتلفظ عليه بكلمات خادشة، وظهرت على المتهم آثار الاضطرابات النفسية.

وذكرت صحيفة سبق، السعودية، إن الشرطة السعودية فتحت تحقيقًا موسعًا بعد تعلقيها بلاغًأ، من أحد موظفي استقبال الفنادق بحي العزيزية يفيد بوجود شخص متوفى داخل غرفته بالفندق.

وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع ثم العثور على المجني عليه داخل غرفته وعليه آثار دماء، كما عثرت الجهات الأمنية داخل برميل النفايات خارج غرفته على آلة حادة (سكين).

وكشفت كاميرات المراقبة، أن شخص خرج من باب المصعد وبحوزته كيس، وقد طرق الباب على المجني عليه، ثم أمسك به وطرحه أرضا قبل إغلاق باب الغرفة، ثم بعد مرور دقائق غادر المكان وثيابه ملطخة بالدماء، ودخل غرفة مجاورة لغرفة المجني عليه بذات الفندق.

وبعد القبض على المتهم واعترافه بجريمته، اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات اللازمة حيال الحادثة، وفتحت ملف تحقيق، تمهيدا لإحالة الملف إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.