75 مركزًا صحيًّا مناوبًا يواصلون العمل خلال عيد الفطر بجازان

استمرار تقديم الخدمات للمرضى والمراجعين

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر؛ لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية عبر 75 مركزًا صحيًّا موزعةً على القطاعات الصحية وتغطي محافظات المنطقة كافة. وأشارت «صحة جازان» إلى توفير التجهيزات الطبية اللازمة، وتكليف طواقم طبية وفنية لضمان توفر الخدمة وجودتها، وتلبية احتياجات المراجعين؛ حيث ستقدم هذه المراكز جميع احتياجات الرعاية الصحية للمرضى. وتعمل 4 مراكز صحية على مدار الساعة طوال الأسبوع وهي كلٌّ من: مركز صحي المضايا، ومخطط5، والصهاليل، والشقيق، بينما تعمل 8 مراكز صحية أخرى بنظام الدوام الممتد، وهي: مركز صحي حي الجبل، ومحلية، وصبيا، وأبوعريش الجنوبي، وبيش، وأحد المسارحة، وخبت الخارش، والموسم، وتعمل باقي المراكز الصحية والبالغ عددها 63 مركزًا صحيًّا مناوبًا بنظام الدوام الواحد. اقرأ أيضًا: وزارة الصحة: لسنا في حالة وباء.. و3 أعراض تؤكد الإصابة بكورونا خريطة التعافي من كورونا في مدن المملكة.. مكة في المقدمة بـ7078 حالة

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