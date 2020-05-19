«الصحة»: 4 خطوات تحمي أطفال الأمهات المرضعات من كورونا

نصحت باللجوء إلى مواقع الوزارة للرد على الاستفسارات..
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن إجراءات احترازية يجب على الأم المرضعة اتخاذها، حتى لا ينتقل فيروس كورونا المستجد إلى الرضع.
وتمثلت هذه الإجراءات في تطهير الثدي، وتعقيم الأسطح والأماكن وغسل اليدين وتنظيف الأدوات المستخدمة بشكل مستمر، منوهة إلى ضرورة استخدام الوسائل البديلة في حال وجود أي معوقات للرضاعة، ومنها حفظ اللبن واستخدامه لاحقًا.
نصح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، الأمهات باللجوء إلى المواقع التابعة لوزارة الصحة، أو لرقم 937 في حال وجود استفسارات عما يخص مراحل الحمل والولادة والرضاعة.
يذكر أن وزارة الصحة، قد كشفت اليوم الثلاثاء عن تسجيل 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 59854، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2886، ما يرفع الإجمالي إلى 31634، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 329 حالة، بعد تسجيل 9حالات.
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