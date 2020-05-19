رسميًّا.. لجنة "مستجدات كورونا" تعلن حصيلة شاملة لحالات كورونا

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم, اجتماعها الـ90 برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أعلنت حصيلة شاملة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة، وكشفت عن آخر تطورات الفيروس.

حالات الإصابة المؤكدة

وأوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن إجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة في المملكة هي (2509) حالات، توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (730) حالة، وجدة (526) حالة، ومكة المكرمة (385) حالة، والمدينة المنورة (296) حالة، والهفوف (117) حالة، والدمام (87) حالة، والطائف (66) حالة، والخبر (37) حالة، والجبيل (36) حالة، والظهران (19) حالة، وحزم الجلاميد (18) حالة، والقطيف (16) حالة، وتبوك (16) حالة، وبريدة (12) حالة، وشقراء (12) حالة، والخرج (10) حالات، ومحايل عسير (9) حالات، والهدا (9) حالات، ونجران (9) حالات، ونمرة (8) حالات، وحائل (7) حالات.

الأوضاع الصحية للمصابين

كما توزعت الحالات في وادي الدواسر(7) حالات، وينبع (6) حالات، وبيش (6) حالات، وخميس مشيط (5) حالات، والقويعية (5) حالات، والجفر (4) حالات، ورأس تنورة (4) حالات، والدرعية (4) حالات ، والمبرز (3) حالات، وبقيق (3) حالات، وتثليث (3) حالات، وعرعر (3) حالات، وحوطة بني تميم (3) حالات، والنعيرية حالتان، والمظيلف حالتان، وثادق حالتان، والدلم حالتان، وحالة واحدة في كل من رياض الخبراء، ميسان، وأم الدوم، وظلم، ورابغ، والباحة، وأملج، وضباء، وصبياء، وحفر الباطن، والقوز، وثريبان، وطبرجل، والمزاحمية، وضرماء، ومرات, وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (59854) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (27891) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (251) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

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الفئات العمرية

وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة, أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (2509) حالات، 35% من الحالات تعود لسعوديين و65% لغير سعوديين، و26% من الحالات للإناث، و74% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 9%، والبالغون 87%، بينما بلغ عدد المتعافين (31634) حالة بإضافة (2886) حالة تعاف جديدة، وبلغ عدد الوفيات (329) حالة، بإضافة (9) حالات وفيات جديدة، وهي لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، والدمام، وتتراوح أعمارهم بين 42 و74 عام، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة، وبلغت نسبة التعافي 53% ونسبة الوفيات0,5% .

الفحوصات المخبرية

وأفاد متحدث الصحة أن ما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (16130) فحصًا جديد ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (618084) فحصا، مجددا التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

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