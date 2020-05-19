في الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد.. "stc" تقدّم كشف حساب بالإنجازات

رفع رئيس مجلس إدارة مجموعة "stc"، الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، والرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس ناصر بن سليمان الناصر، أسمى آيات التهاني والمباركة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى الثالثة لبيعة ولاية العهد لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة "stc"، أن المكانة المرموقة التي وصلت لها المملكة العربية السعودية اليوم في كل الميادين تعد ثمرة رؤية المملكة الطموحة 2030، وانعكاسًا لمسيرة زاخرة بالعطاء والإصلاح والانجاز قادها خلال الأعوام الماضية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، منذ تقلُّده ولاية العهد في مثل هذا الوقت من العام 1438هــ الموافق 2017م؛ حيث شاهد السعوديون والعالم بأسره الإصلاحات النوعية والشاملة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية التي نجح الأمير محمد في إنجازها حتى الآن.

وبيّن رئيس مجلس إدارة مجموعة "stc"، أن المشاريع المستقبلية الرائدة التي وضعت المملكة على خارطة الاستثمارات العالمية، ولعل رئاسة المملكة لقمة دول العشرين الأقوى اقتصادًا في العالم G20 خلال العام الحالي، وإنجاز طرح اكتتاب أرامكو كأكبر اكتتاب عبر التاريخ، واستضافة المملكة للعديد من الفعاليات والمناسبات العالمية، وإطلاق المواسم السياحية في مختلف مناطق المملكة، وما شهدته هذ المواسم من تفاعل لافت جعل من المملكة وجهة سياحية محلية وإقليمية وعالمية، لهو خير دليل على نجاح برامج هذه الرؤية الوطنية في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز المحتوى المحلي.

كما أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة "stc"، إلى التفاعل الإيجابي والإدارة الحكيمة للمملكة العربية السعودية، حكومةً وشعبًا أثناء جائحة كورونا، والذي كان مثالًا يُحتذى به عالميًّا، مشيرًا إلى أن stc كانت في الموعد وسخرت كل إمكاناتها وقدراتها لأداء مَهَمَّتِها الوطنية كممكّن رقمي رائد لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة رغم النمو الكبير على الشبكة وتضاعف الحركة على المنصات التعليمية والصحية والأمنية والترفيهية، مثمنًا دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ودور الجهات الحكومية ذات العلاقة في الإدارة الناجحة لهذه الجائحة.

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وعبّر رئيس مجلس إدارة مجموعة "stc"، عن فخر واعتزاز أسرة المجموعة بالمكانة التي وصل لها قطاع الاتصالات بشكل عام وشركة stc بشكل خاص، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي رسمها سمو ولي العهد لاسيما في مجال التحول الرقمي، الذي تقوده الشركة وساهم في احتلال المملكة للمرتبة العاشرة عالميًّا في سرعة الإنترنت، محققة قفزةً نوعية في السنوات الثلاث الماضية، فضلًا عن اختيار الشركة ضمن أفضل 50 شركة رقمية عالميًّا والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط، وذلك وفق تصنيف مجلة فوربس العالمية المرموقة.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة "stc"، المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن الذكرى الثالثة لمبايعة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تأتي في مرحلة تاريخية لمسيرة التنمية والبناء والازدهار للمملكة العربية السعودية التي رسم خارطتها سموه. مشيرًا إلى أنها مناسبة تحظى بمكانة خاصة عند جميع السعوديين والسعوديات بمختلف أعمارهم وتخصصاتهم لا سيما وهم يعيشون القفزات التي حققتها المملكة العربية السعودية في السنوات الثلاث الماضية في مختلف المجالات ولاسيما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي بات اليوم عصب حياة المجتمعات التي تعيش التحولات الرقمية الشاملة لنمط حياتها. وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة "stc": "تحتل المملكة اليوم مركزًا متقدمًا في سرعات الإنترنت وهو ما انعكس على ارتفاع سرعة الإنترنت في stc إلى سبعة أضعاف، فضلًا عن تضاعف عدد المنازل المزودة بالألياف البصرية إلى 3 ملايين منزل إضافة إلى احتلال المملكة المرتبة الثانية في قائمة دول مجموعة العشرين لمجموع تخصيص النطاقات الترددية المحددة عالميًا لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة".

ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة "stc"، إلى أن القفزة النوعية للبنية التحتية الرقمية التي وصلت لها المملكة ووصل لها قطاع الاتصالات بتوجيه وقيادة من سمو ولي العهد، ساهمت بشكل فاعل في احتواء المملكة لتداعيات أزمة كورونا التي أثرت في اقتصاديات جميع دول العالم؛ حيث ساهمنا كمجموعة بتقديم العديد من المبادرات الرقمية التي دعمت الإجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة.

وشدد الرئيس التنفيذي لمجموعة "stc"، على أن المجموعة ماضية في تحقيق التزامها وفق الأهداف التي رسمتها رؤية 2030 وعرّابها الأمير محمد بن سلمان، في تحقيق التحول الرقمي في المملكة وتمكين مختلف القطاعات رقميًّا معبرًا فخره بمساهمة الشركة لعقد أول قمة افتراضية لدول قمة العشرين مشيرًا المملكة العربية السعودية بصفتها الممكن الرقمي للقمة، كما ستواصل الشركة تعزيزها للمحتوى المحلي الذي وصلت مساهمة الشركة فيها خلال الأعوام الماضية إلى 4 مليارات إضافة إلى دعم مشاريع ريادة المحتوى المحلي عبر دعم مشاريع رواد الأعمال وحاضنة انسبايريو كنموذج. وختم الناصر بقوله: «فخورون أننا نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة لمبايعة سمو ولي العهد، وكلنا أمل ويقين بتحقيق المزيد من المنجزات لوطننا الحبيب، كما نتقدم في أسرة مجموعة "stc"، بأصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين، ولسموه الكريم، وللشعب السعودي، متطلعين إلى مواصلة رحلة البناء والعطاء والازدهار معًا.